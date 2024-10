Houve recorde de impostos a entrar nos cofres do Governo Regional em Julho

A receita fiscal na Região da Região Autónoma da Madeira ascendeu aos 150 milhões de euros no mês de Julho, o que é o maior valor mensal de que há registo. O Governo Regional fala numa conjugação de factores irrepetível. O assunto faz a manchete da edição impressa desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página mostra o teleférico da Rocha do Navio. Este meio de transporte reabriu dois anos e meio depois. A Câmara de Santana investiu 200 mil euros em duas cabines a pensar no potencial turístico do local.

Entretanto, ficamos também a saber que o Projecto de educação ambiental ‘Hoje, Aulas na Serra!’ arranca quinta-feira.

Também é dada atenção à vitória do Marítimo em Felgueiras. A equipa madeirense parece ter nova vida. Subiu ao 4.º lugar com a terceira vitória consecutiva.

“Calma! Ninguém fecha portas desta forma”. A exclamação é de Sancha Campanella, vice-directora do ISAL, que lembra que para ter mais investigadores é preciso aumentar propinas. A instituição funciona há 40 anos mas tem a sua continuidade em causa, por ter perdido a acreditação. A direcção está a tentar acautelar futuro dos 150 alunos.