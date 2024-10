Explore os Fiordes Noruegueses

Se um cruzeiro pelos magníficos fiordes gelados do norte da Europa faz parte dos seus sonhos de viagem, comece já a transformá-lo em realidade em 2025.

A Intertours sugere-lhe um cruzeiro pelos fiordes noruegueses com partida e chegada a Southampton, a bordo do recente ‘Sky Princess’.

Com partidas programadas para 26 de Abril, 24 de Maio, 12 de Julho e 2 de Agosto, o itinerário passará por Haugesund, Skjolden, Olden e Stavanger, para depois regressar a Shouthampton.

De notar que a partida de 2 de Agosto está classificada como CRUZEIRO MOVE-TE, repleta de actividades cheias de energia e diversão como zumba, aulas de salsa, karaoke, festas temáticas e muito mais. Além disso as excursões opcionais disponíveis serão em espanhol acompanhadas por um Guia assistente.

Com preços desde 883€ por pessoa em cabine dupla interior, este cruzeiro de 8 dias inclui pensão completa e taxas de embarque. Não estão incluídas as passagens aéreas, despesas de reserva, excursões, bebidas, Seguro e tudo o que não estiver como incluído no programa.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

Fotos: Olden_Foto de Laura B na Unsplash; Fiordes_Foto de Carl Cerstrand na Unsplash; Skjolden_Foto de Joeri Mombers na Unsplash; Stavanger_Foto de Sergei Merzliakov na Unsplash.