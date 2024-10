Apoiantes de Trump enchem ruas de Nova Iorque contra "Kamala comunista"

As ruas ao redor do icónico Madison Square Garden, na tradicionalmente democrata Nova Iorque, são hoje pequenas para os milhares de apoiantes do republicano Donald Trump, que viajaram de todo o país para se oporem à "Kamala comunista".

Nem as baixas temperaturas que se registaram hoje em Nova Iorque afastaram os possíveis eleitores do ex-Presidente e candidato republicano à Casa Branca, que desde cedo fizeram fila à volta da histórica arena nova-iorquina para conseguir o melhor lugar para ver Trump. "Sou um veterano, estive na Marinha durante a Guerra Fria, a combater o comunismo, e não queremos isso cá. Não queremos a Kamala comunista", disse à Lusa John, um apoiante de Trump, referindo-se à vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris. "Claro que Kamala é comunista, ao contrário de Donald Trump, que é um patriota, que ama a América. O país está a ir pela ladeira abaixo com este Governo", afirmou Nestor, um outro apoiante do ex-Presidente que aguardava na longa fila para entrar no Madison Square Garden.

Nestor contou à Lusa que nasceu na Argentina e deixou o país num barco, rumo aos Estados Unidos, quando ainda era criança. Hoje, com 78 anos, mostra-se contra a imigração ilegal. "Temos todos estes imigrantes ilegais a entrar no país, assassinos, criminosos vindos da Venezuela", indicou, repetindo todas as alegações que Donald Trump vem fazendo ao longo da sua campanha eleitoral. Nestor e John, ambos ex-militares, acreditam que Trump "acabará com as guerras no mundo" e "irá restaurar a paz". "Queremos o Trump Presidente, queremos Trump Presidente", gritavam dezenas de pessoas enquanto esperavam nas filas, controladas por uma forte presença policial.

Entre os apoiantes de Trump encontrava-se uma luso-americana que não se quis identificar "por questões profissionais", mas contou que viajou do estado de Connecticut para apoiar o magnata republicano e assegurou que votará nele no próximo dia 05 de novembro. "Vou votar em Trump porque já sei o tipo de pessoa que ele é. Sabemos que a economia estava melhor sob a Presidência dele e o mundo também não estava em guerra", disse a portuguesa. "Também sabemos que a Kamala Harris será uma continuidade do atual Governo e muita gente não quer isso. Lançaram agora uma série de ataques políticos contra Trump, para o tentarem travar, mas, se tudo isso fosse verdade, já teriam feito algo nos últimos anos, não só agora", criticou. A luso-americana espera ainda que a comunidade portuguesa a viver nos Estados Unidos, que "sempre trabalhou duro e se esforçou para se legalizar", consiga "ver tudo o que tem em comum com Trump" e vote no magnata.

Entre a multidão estavam pessoas que viajaram de estados como Rhode Island, Nova Jérsia ou Massachusetts. Várias ruas estão fechadas ao redor do Madison Square Garden, o trânsito está condicionado e uma grande operação de segurança foi montada na cidade para receber Donald Trump e os seus apoiantes.

Trump escolheu Nova Iorque - a sua cidade natal - para fazer um dos seus grandes comícios antes da eleição, apesar de esta ser uma cidade de maioria democrata. A nível estadual, todas as sondagens dão a Kamala Harris a vitória na cidade. O último candidato presidencial republicano que conseguiu vencer em Nova Iorque foi Ronald Reagan, em 1984.