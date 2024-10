Harris mantém vantagem mas Trump ganha popularidade nas sondagens

A democrata Kamala Harris mantém uma ligeira vantagem sobre Donald Trump nas sondagens para as presidenciais de novembro, mas o candidato republicano está a ter mais opiniões favoráveis.

A média de sondagens para as eleições presidenciais norte-americanas -- elaborada pelo 'site' Fivethirtyeight -- indica que Kamala Harris continua com cerca de dois pontos de vantagem sobre Trump (48,4% contra 46,3%), no final desta semana.

Contudo, quando se pergunta aos eleitores sobre a opinião que têm da candidata democrata, são já mais os que assumem uma perspetiva desfavorável (47,2%) do que favorável (46,5%).

Em junho, Harris tinha uma posição de opinião favorável em 53,6% dos eleitores contra 36,8% de opinião desfavorável.

Em contramão, Trump tem vindo a subir positivamente na perceção dos eleitores, embora ainda continue com uma maioria de opiniões desfavoráveis (52,7%) contra as opiniões favoráveis (43,1%).

Um outro dado que está a preocupar o Partido Democrata é que as sondagens indicam que, nas eleições para a Câmara de Representantes e para o Senado, no Congresso dos Estados Unidos, os republicanos ameaçam poder vir a controlar ambas as câmaras.

A média de sondagens nacionais mostram os democratas a perder a vantagem confortável que tinham em setembro, estando agora apenas um ponto à frente dos republicanos (46,9% contra 45,9%).

Os analistas consideram que a campanha democrata está a perder uma parte importante da carga de entusiasmo que obteve quando o Presidente Joe Biden anunciou que abandonava a corrida presidencial em favor de Kamala Harris.

Por outro lado, os republicanos parecem beneficiar de uma correção na estratégia da caravana de Donald Trump, que está a apostar fortemente nos estados-chave, que podem vir a decidir o resultado final das eleições, gastando todos os cêntimos do seu orçamento de campanha em iniciativas de angariação de votos junto das minorias, que podem vir a ser decisivas.