Prolongado aviso de vento forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal voltou hoje a prolongar o aviso para vento forte na Madeira, com base na informação recebida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vigora agora até às 18 horas de amanhã, dia 28 de Outubro. Está previsto vento de N/NE fresco a muito fresco, por vezes forte. Na Costa Norte as ondas podem atingir os 3,5 metros e, na Costa Sul, estão previstas ondas de quadrante S até 1,5 metros.