Capitania do Funchal emite aviso para vento forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu há instantes um aviso para vento forte- com base na informação recebida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)- que estará em vigor até às 17 horas de amanhã, dia 27 de Outubro.

O vento “de qualquer direcção” pode atingir os 62 km/h e as ondas podem atingir os três metros na Costa Norte e os dois na Costa Sul.

Assim, recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para “reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.