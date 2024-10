Medalha de Ouro para Portugal nos FIA Motorsport Games com Xavier Lázaro

O piloto Xavier Lázaro, de 11 anos, conquistou hoje para Portugal a primeira medalha de ouro nos FIA Motorsport Games, que decorrem em Valência, Espanha, na modalidade Karting Sprint Mini.

O piloto português, que largou da terceira posição da grelha mas acabaria por chegar à liderança e vencer a final, mesmo depois de ter sido abalroado pelo principal adversário durante a qualificação.

"Estou muito feliz. Sempre disse que ia trazer o ouro para Portugal e vou mesmo! Esta vitória é minha, dos meus pais, mas também da federação que me escolheu para representar Portugal", começou por dizer o jovem piloto português.

Agora é tempo de "celebrar e, de seguida," voar para Portugal "porque amanhã há escola". "Acho que vou levar a medalha para todos verem. Estou muito contente", frisou.

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, exaltou o orgulho sentido no mais jovem piloto da comitiva com esta vitória.

"Espelha as qualidades inequívocas do Xavier, que está de parabéns por desde cedo ter definido o seu objetivo e ter lutado por o concretizar. Foi um fim de semana duro para ele, com corridas difíceis, mas esteve sempre à altura. O Xavier espelha também o que há de bom no karting em Portugal e aquilo que os nossos pilotos podem fazer além-fronteiras", disse Ni Amorim.

De acordo com a FPAK, os FIA Motorsport Games são um evento de âmbito mundial, multidisciplinar, que contou com a maior comitiva portuguesa desde a primeira edição em 2019.

Portugal esteve a competir em 12 das 27 modalidades que este ano integraram o programa do evento num total de 85 países participantes.