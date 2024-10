Governo aprova louvor a Ana Gomes pelo duplo ‘ouro’ no Mundial de Fotografia Subaquática

O Conselho de Governo, reunido esta terça-feira, 24 de Outubro, na Quinta Vigia, decidiu louvar publicamente a atleta madeirense, Ana Isabel Gouveia Gomes, do Clube Naval de Sesimbra, por conquistar, ao serviço da Selecção Nacional, no Campeonato do Mundo de Fotografia Subaquática 2024, as medalhas de ouro nas categorias 'peixes' e 'grande angular com mergulhador'.

A atleta, fez dupla com Nuno Gonçalves, na competição que decorreu, de 7 a 12 de Outubro, em Saranda, na Albânia.

Neste campeonato participam 70 duplas de atletas, dos quais 60 duplas de fotógrafos e 10 de videografos subaquáticos, em representação de 22 países, de quatro continentes.

Esta não é a primeira vez que o par ‘traz à tona’ o seu talento.

No ano passado, a dupla sagrou-se também Campeã do Mundo de Fotografia Subaquática, na categoria Peixes, em Cuba, com a madeirense a conquistar ainda o título (não oficial) de melhor modelo/assistente.

O par também já tinha competido no Porto Santo, no 'Madeira Underwater Photo & Video Open 2024', a contar para a etapa inaugural da Taça de Portugal da especialidade, em Maio deste ano. Na Albânia, a dupla portuguesa viu o desafio acrescido pela menor visibilidade das águas.

Em declarações ao DIÁRIO, Ana Gomes evidenciou que, a despeito dos prémios a nível internacional, a fotografia subaquática granjeia em pouca visibilidade e, consequentemente a falta de patrocínios, em Portugal, apelando por amis apoios à modalidade.

“Estamos há algum tempo a lutar por alguns apoios. Nós em Portugal, realmente, não temos tido grande possibilidade. O país é pequenino (…). Apesar dos resultados, temos muita dificuldade sempre em conseguir apoios de marcas [de mergulho]”, declarou.