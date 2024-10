Universidade da Madeira promove 2.ª edição de seminário dedicado ao voluntariado

Na próxima quarta-feira, dia 23 de Outubro, a Comissão Coordenadora de Voluntariado da Universidade da Madeira (CCV-UMa) irá realizar o seminário 'UMa Ação Voluntária II'. À semelhança do que ocorreu no primeiro seminário, esta segunda edição do evento contará com a participação de várias instituições e actores que desenvolveram programas de voluntariado.

Além de divulgar as actividades a desenvolver no âmbito do projecto 'UMa Promoção de Sucesso - Programas de voluntariado como factor de sucesso e de realização pessoal', a iniciativa pretende também "apresentar os programas de voluntariado das instituições sociais parceiras e debater e encontrar propostas de formação curricular que envolva o serviço comunitário e o voluntariado", refere a organização.

A participação no seminário é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, até 20 de Outubro, através do formulário disponível on-line:

Após a sessão de abertura, marcada para as 14 horas, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, a CCV-UMa irá explorar a essência do voluntariado, apresentar uma síntese da oferta de programas de voluntariado para o Ensino Superior e da bolsa de voluntariado, além da introdução da acção de formação 'Ser Voluntário', prevista para o dia 13 de Novembro.

A partir das 14h50, os participantes terão a oportunidade de conhecer alguns programas de voluntariado, que incluem: 'Os pilares e projectos dos estudantes de Medicina', por Fátima Coelho e Mariana Monteiro (AJEMed Madeira: Associação Juvenil de Medicina da Madeira); 'Ser Voluntário no Banco Alimentar', por Fátima Aveiro (Banco Alimentar Madeira); '4 Eventos internacionais da Associação de Atletismo da RAM', por Policarpo Gouveia (European Master Athletics); 'Voluntariado pelo Ambiente na Universidade da Madeira', por Hélder Spínola (UMa), 'A AMI e o Espírito de Voluntariado', por Helena Andrade e Ana Vieira (AMI); 'Voluntariado na Pastoral do Ensino Superior', por Carlos Almada e Isabel Silva (Pastoral Ensino Superior), 'Voluntariado na Associação dos Leigos Voluntários Dehonianos – António Loureiro (ALVD) e 'Testemunho de voluntariado estudantil: experiências transformadoras' - Tatiana Reis (enfermagem).

Segue-se, às 16h30, um painel, subordinado ao tema 'A formação no ensino superior, o serviço comunitário e o voluntariado – sim ou não?', com a participação dos docentes da Universidade da Madeira Vanessa Cesário (Comunicação, Cultura e Organizações), Nuno Fraga (Ciências da Educação), Alda Portugal (Psicologia) e Clementina Morna (Enfermagem).

O encerramento está previsto para as 18 horas.