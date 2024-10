Bombeiros Voluntários de Santana participam na 9.ª edição da campanha Quartel Electrão

A 9ª edição da campanha Quartel Electrão, que arrancou em janeiro e termina no final do próximo mês de Novembro, conta com a participação da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana. A associação pode ganhar prémios mediante a quantidade de pilhas, baterias, lâmpadas e outros equipamentos elétricos usados, como máquinas de lavar, televisores, computadores, frigoríficos ou telemóveis, entre outros equipamentos que for recolhida.

"A 9ª edição da campanha Quartel Electrão está a envolver um número recorde de associações humanitárias de bombeiros voluntários de todo o país: 217. Todas estas associações de bombeiros, localizadas de norte a sul do país, incluindo ilhas, estão muito empenhadas em conseguir reunir as maiores quantidades para alcançar os vários prémios", refere nota à imprensa.



No fundo, a associação de bombeiros que conseguir reunir a maior quantidade de equipamentos, em peso, a nível nacional, ganha um veículo de combate a incêndios. O segundo premiado recebe 5 mil euros em equipamentos de proteção individual.

Além disso, serão atribuídos prémios por regiões, aos novos aderentes que se destacarem nas recolhas e há ainda um prémio para distinguir o crescimento de associações participantes há pelo menos cinco anos. Os vencedores destas categorias recebem 750 euros em cartões pré-pagos de combustíveis. Já as associações que recolherem mais pilhas e mais lâmpadas terão direito a 1.500 euros convertíveis em equipamento de proteção individual. Todas as associações recebem, adicionalmente, 75 euros por cada tonelada de equipamentos elétricos recolhida e 150 euros por cada tonelada de pilhas e baterias. Está previsto também um incentivo financeiro extra para premiar as associações que recolherem mais de 20, 30, 45 e 60 toneladas.

A associação Electrão indica que, até ao momento, já foram recolhidas, a nível nacional, cerca de 2 000 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos eléctricos usados, "o que constituiu um marco significativo, a pouco mais de um mês do encerramento da campanha".