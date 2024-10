Natália Bonito conta ‘Histórias Para (En)Cantar desde o Berço’

Amanhã, dia 27 de Outubro, pelas 17 horas, o Terraço do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, acolhe a sessão interactiva de histórias para crianças e famílias 'Outono do Avesso: ‘Histórias Para (En)Cantar desde o Berço’.

O espectáculo, inserido na programação do Festival do Avesso 2024, será conduzida por Natália Bonito.

"Vamos juntar as famílias para uma sessão de histórias, inspirada em livros para a infância. A selecção de livros é operada pela contadora de histórias, sendo que as informações, sinopses e materiais para a promoção das sessões são remetidos antes das datas estipuladas para as apresentações", explica uma nota da organização.

Esta sessão de leitura encenada, com Natália Bonito "com muita leitura, teatro e música" à mistura, tem a duração prevista de 45 a 60 minutos.

NATÁLIA BONITO

Natália Bonito nasceu a 30 de Janeiro de 1987 e é natural da Ponta do Sol. É licenciada em Economia e mestre em Estudos Regionais e Locais, pela Universidade da Madeira, e colabora com a Flow desde 2012, integrando diversos projetos da empresa.

Actualmente, assume o papel de gestora de redes sociais, formadora e coordenadora da equipa de animação da Flow e do Projecto Flow Escolas, sendo autora, contadora e mediadora de histórias infantis e integrando várias produções teatrais para crianças.

Em Abril de 2020, lança o projecto Infantil 'O Jardim da Maju', que pretende levar a experiência de sentir a poesia e a música, desde tenra idade, através de teatro, histórias, músicas, lengalengas, adivinhas e muito mais, tendo diversos espetáculos disponíveis subordinados ao projecto.

Desenvolve oficinas de escrita criativa sensoriais temáticas para a infância, nas quais o apelo aos sentidos está muito patente.

É autora dos livros infantis 'O Salvamento Eco FLOWtástico' (2022) e 'Um Macaco chamado Flow' (2014). Conta, também, com algumas publicações na área da poesia e aventurou-se no lançamento de diversos eBooks de Poesia Infantil.

Em 2021, abraça o desafio de mediar as histórias da editora nacional The Poets and Dragons, assegurando sessões de estórias em diferentes escolas da Região.

Destaca-se, também, a autoria de letras de músicas infantis para espetáculos teatrais e para participação em diversas edições do Festival da Canção Infantil da Madeira (terceiro lugar, em 2023, com o tema 'Bordadeira do Funchal').

Noutra vertente do festival será exibido, pelas 18 horas, o documentário 'Estreito é o Tempo' (2023), com realização de Hugo Olim, no auditório do Centro Cultural John dos Passos.

"Mais ou menos em 50 anos, muitas foram as transformações na paisagem, nas mentalidades, na forma de vida, agricultura e tradições do Estreito da Calheta. Neste documentário, novas e antigas gerações fazem um retrato da freguesia que é, igualmente, um retrato da globalizada ilha da Madeira", pode ler-se na sinopse.

A película tem a duração de 104 minutos.