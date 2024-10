"Festival Avesso reforça descentralização e promoção da cultura"

Foi na exposição que assinala os 10 anos do Festival Avesso, no Centro Cultural John dos Passos, que o grupo parlamentar do PSD aproveitou para lembrar "o aumento dos apoios aos agentes culturais" e "a proximidade do Governo Regional ao sector da Cultura", que os social-demacrtas consideram ter "reforçado a democratização cultural na Madeira".

O Festival Avesso, em particular, “tem sido apoiado pelo Executivo Regional, pois o Governo vê, nesta, uma parceria fundamental de promoção do acesso à cultura com elevação e qualidade, de forma descentralizada, próxima, cativando e fidelizando diferentes públicos”, afirmou o deputado Nuno Maciel, apontando que o executivo madeirense (PSD) "apoia financeiramente este evento com 10 euros, para além do apoio logístico com a disponibilização do espaço e dos recursos necessários”.

Em contrapartida o Grupo Parlamentar do PSD criticou o apoio "tímido" da Câmara Municipal da Ponta do Sol (PS) ao 'Avesso'.

"Apesar da evidente e enriquecedora promoção de diferentes formas de expressão artística a partir da Ponta do Sol, com projecção regional e até nacional, é de lamentar a visão redutora da Câmara Municipal da Ponta do Sol que, ano após ano, continua a se posicionar de forma tímida, e até desconfiada, em relação a este cartaz, limitando o seu apoio a cerca de 3 mil euros, sempre com muito esforço para o executar”, argumentam os social-democratas.

Nuno Maciel salientou, ainda, à margem da visita, que "o Festival Avesso tem como missão promover a circulação nacional e internacional de projectos artísticos e de artistas, trazendo o mundo à ilha e levando a ilha ao mundo, demonstrando que é possível contribuir e tornar-se marca cultural em qualquer concelho da Região, envolvendo a população local, as crianças e jovens, fomentando mesmo a inclusão, mas também cativando outros públicos e artistas que fazem deste um cartaz global”.