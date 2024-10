Número de mortos sobe para 87 nas Filipinas à passagem da tempestade Trami

Pelo menos 87 pessoas morreram nas Filipinas, na sequência da passagem da tempestade tropical Trami, noticiou hoje a agência de notícias France-Presse com base em dados oficiais locais.

O balanço anterior dava conta de 60 mortos.

As equipas de socorro continuavam a tentar ajudar residentes presos em zonas inacessíveis devido às inundações, que já deixaram meio milhão de pessoas desalojadas, sobretudo no norte do país, disseram as autoridades filipinas.

"Os pedidos de ajuda continuam a chegar", disse Andre Dizon, chefe da polícia da região de Bicol, 400 quilómetros a sul de Manila.

Muitas pessoas estão presas nos telhados e nos andares superiores de casas, numa altura em que alimentos e água potável estão a tornar-se cada vez mais escassos, uma vez que algumas zonas continuam completamente submersas e de difícil acesso, indicaram.

"Temos de os resgatar o mais rapidamente possível. Estamos a receber informações de que as crianças já estão a ficar doentes", acrescentou Dizon.

As Filipinas são regularmente atingidas por tempestades e tufões, que causam danos e dezenas de mortes todos os anos.

Mas peritos afirmaram que as tempestades na região da Ásia-Pacífico estão a formar-se mais perto da costa, intensificando-se mais rapidamente e durando mais tempo em terra, devido às alterações climáticas.

Macau emite alerta 3 devido

Macau emitiu hoje o sinal de alerta 3 devido à proximidade do ciclone tropical severo Trami.

O sinal de alerta 3 foi emitido às 04:00 (21:00 de sexta-feira em Lisboa) e vai continuar em vigor durante o dia, anunciaram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau.

Os SMG previram como "baixa" a probabilidade de emitir o sinal 8.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Os SMG adiantaram que a tempestade tropical Trami vai atravessar o mar do Sul da China, em direção a oeste entre hoje e domingo, "a cerca de 500 quilómetros a sul de Macau".

O Trami vai dirigir-se para a ilha chinesa de Hainão este fim de semana, "mas há ainda muita incerteza quanto à sua trajetória subsequente, podendo deslocar-se para leste e ficar quase estacionário na parte central do mar do Sul da China", de acordo com a página oficial dos SMG.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves em Macau.

Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.