Mortes em Gaza superam 42.500 e número de feridos aproxima-se de 100 mil

O número de pessoas mortas na Faixa de Gaza, onde Israel mantém um intensa ofensiva militar há mais de um ano, ascende a 42.519, segundo os dados hoje divulgados pelo Ministério da Saúde deste território controlado pelo Hamas.

Aos dados já conhecidos, juntaram-se nas últimas 24 horas mais 19 vítimas mortais, segundo o balanço ainda provisório das autoridades de saúde.

O número de feridos aproxima-se dos 100 mil, com o Ministério da Saúde do Hamas a contabilizar 99.637, entre os quais se incluem os 91 feridos registados desde sexta-feira, embora as autoridades suspeitem de um balanço superior, já que ainda pode haver pessoas sob escombros ou em áreas inacessíveis.

O governo israelita confirmou esta sexta-feira a morte do líder do Hamas Yahya Sinwar, durante numa operação militar em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, a 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar contra o enclave palestiniano com mais de dois milhões de habitantes.

Devido à guerra, Gaza está também a enfrentar uma crise humanitária sem precedentes, com milhares de pessoas a necessitarem de ajuda urgente, segundo as organizações internacionais.