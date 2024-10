Sobe para 16 o número de mortos devido à passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos

Pelo menos 16 pessoas morreram devido à passagem do furacão Milton no estado norte-americano da Florida, segundo o mais recente balanço divulgado hoje pelas autoridades policiais.

O balanço anterior das autoridades locais indicava 10 mortos na região por onde passou o furacão.

A mais recente morte foi de um homem de 60 anos que pisou uma linha de energia enquanto removia destroços, disse o gabinete do xerife do condado de Orange, num comunicado divulgado pela ABC News.

O furacão de categoria 3 chegou à costa norte-americana na noite de quarta-feira, com ventos sustentados de até 193 quilómetros por hora, embora tenha perdido intensidade e tornado uma tempestade de categoria 1 à medida que se deslocava em direção ao mar.

Os danos foram generalizados e os níveis da água podem continuar a subir durante dias, mas o governador da Florida, Ron DeSantis, disse que não se registou "o pior cenário".

Pelo menos 340 pessoas e 49 animais de estimação foram resgatados em operações de busca e salvamento em curso, adiantou ainda DeSantis.

As autoridades dos condados de Hillsborough, Pinellas, Sarasota e Lee, que foram duramente atingidos na Florida, instaram as pessoas a ficarem em casa, alertando para linhas de energia derrubadas, árvores nas estradas, pontes bloqueadas e inundações.

Grande parte do estado registou cortes de energia, com mais de 3,4 milhões de casas e empresas sem eletricidade, de acordo com o poweroutage.us, que monitoriza a rede elétrica nos EUA.

O Milton é o quinto furacão a atingir os Estados Unidos este ano e o terceiro a afetar a Florida.

Na semana passada, o furacão Helene foi considerado o segundo furacão mais mortífero a atingir o território continental dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, superado apenas pelo Katrina, que matou 1.833 pessoas em 2005.