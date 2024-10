Vista Alegre prepara leilão dos 200 anos com exposição

O Teatro da Vista Alegre abriu as portas hoje, ao final da tarde, para expor as peças que vão integrar o Leilão Especial dos 200 Anos da Vista Alegre e que "contam" diferentes etapas da sua história.

Passados 13 anos desde que a marca realizou o último leilão, volta a oportunidade para os colecionadores adquirirem peças que estavam em mãos particulares e percorrem diferentes etapas da produção da Real Fábrica, fundada por José Ferreira Pinto Basto há dois séculos.

O leilão propriamente dito ocorre sábado, pelas 16:00, organizado em parceria com a leiloeira Cabral Moncada Leilões, destacando objetos de porcelana pela sua antiguidade, raridade e relevância.

Segundo revelou à Lusa Nuno Barra, administrador da Vista Alegre, ao todo são 136 peças de várias épocas da Vista Alegre, escolhidas entre mil candidaturas, a mais antiga das quais uma chávena com pires da "primeira fornada em grande" da fábrica, datando de 1827 ou 1828.

O conjunto "Chávena com Pires -- Primeira Fornada em Grande da Fábrica da Vista Alegre" é das primeiras peças conhecidas produzidas pela Fábrica da Vista Alegre e foi produzido para oferecer à Infanta Dona Isabel Maria (1801-1876), filha do rei D. João VI, regente do Reino (1826-1828).

A decoração a ouro sobre fundo rosa apresenta três medalhões policromados contendo figuras alegóricas, tendo o central a legenda: "D. Izabel Maria".

À época, Isabel Maria era a regente do reino, por escolha do seu pai, D. João VI, e está ligada a um dos períodos mais conturbados da História de Portugal, já que, com o fim da sua regência, se assiste à guerra civil entre miguelistas e liberais.

Outros destaques vão para a peça "Flamingos" e para a escultura "Casal de Perdizes".

A fábrica de porcelana Vista Alegre foi fundada em 1824, em Ílhavo, e a marca esteve intimamente associada à história e à vida cultural portuguesa, tendo adquirido notoriedade internacional.

Os serviços Vista Alegre são usados oficialmente pelo Presidente da República Portuguesa, pela Casa Branca, por várias Casas Reais e por várias embaixadas.

É no âmbito da celebração dos 200 anos da fábrica que a administração da Vista Alegre decidiu retomar os leilões, "uma prática habitual no passado".

"Além da notoriedade, é uma oportunidade para os colecionadores terem acesso a peças mais antigas que estão espalhadas pelo mercado", explica Nuno Barra.

Na atualidade, a marca tem criações assinadas por nomes conhecidos do design contemporâneo, da pintura, escultura, arquitetura, literatura e outras formas de arte.

Siza Vieira, Joana Vasconcelos, Patrick Norguet, Ross Lovegrove, Marcel Wanders, Jaime Hayon, Malangatana, Sempé, Brunno Jahara, Sam Baron, Claudia Schiffer, a marca francesa Christian Lacroix e a insígnia Oscar de la Renta são alguns dos artistas e designers que se associaram à Vista Alegre.