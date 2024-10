Chega quer “resposta eficaz” às dificuldades dos produtores de cana-de-açúcar da Madeira

“É urgente dar uma resposta eficaz às dificuldades enfrentadas pelos produtores de cana-de-açúcar, um sector crucial da economia madeirense que tem sido esquecido pelas políticas de governação dos últimos 50 anos, dominadas pelo Partido Social Democrata”, afirmou hoje Miguel Castro, citado em comunicado de imprensa.

O líder parlamentar do Chega-Madeira recordou, a propósito, que numa das mais recentes sessões plenárias da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o seu partido votou ao lado partido JPP como “forma de protesto a favor daqueles que lutam e contribuem activamente para o crescimento económico da região sem depender de subsídios” e – para Miguel Castro – são “mal tratados por um Governo incompetente, insensível às suas causas”.

O Chega defende que “o sector primário, em particular a agricultura, precisa de ser valorizado e tratado com justiça” e, em particular, que a cana-de-açúcar, “não pode continuar a ser prejudicada por políticas que desvalorizam o esforço dos seus produtores”. “Estes têm enfrentado preços de compra baixos e falta de apoio eficaz, o que coloca em risco a sustentabilidade das suas actividades”, realça o deputado.

Nesta linha, o Chega exige “uma revisão urgente da forma como os produtores de cana-de-açúcar são tratados”, apelando à “implementação de preços mais justos e ao reforço dos apoios institucionais”.