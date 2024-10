Audição parlamentar à directora do Lar Bela Vista agendada para 23 de Outubro

Maria Clara Andrade Amorim, directora do Lar Bela Vista, vai ser ouvida em audição parlamentar na próxima quarta-feira, dia 23 de Outubro, pelas 15h30.

Esta é uma audição no âmbito da 7.ª Comissão Especializada Permanente da Inclusão Social e Juventude, que pretende esclarecer questões relacionadas com a “Audição Parlamentar à Senhora Secretária de Inclusão e Juventude, Dr.ª Ana Sousa e à Direção do Estabelecimento Bela Vista”.