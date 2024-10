Portugal não pode falhar no cumprimento das metas e dos compromissos do PRR

Os deputados Eduardo Teixeira, Raul Melo e (o madeirense) Francisco Gomes, representantes do Chega na Comissão Parlamentar para o Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, reuniram-se com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. O objectivo foi avaliar o estado de compromisso e de execução do PRR e do programa Portugal 2023, analisando os desafios e avanços registados até ao momento.

Após a reunião, Francisco Gomes destacou o papel estratégico do PRR para a recuperação e modernização da economia portuguesa e através de comunicado à imprensa, sublinha que "a execução dos projectos deve ser acompanhada com rigor e alertando para a necessidade de evitar atrasos na concretização das metas".

O PRR oferece-nos uma oportunidade única para reestruturar setores essenciais, como a digitalização e a transição energética, com vista a garantir um futuro mais sustentável e competitivo para o País. Creio que todos temos a noção de que não podemos falhar no cumprimento das metas e dos compromissos. Francisco Gomes, deputado eleito pelo Chega-Madeira à Assembleia da República

O deputado madeirense aproveitou, também, para registar que, na próxima semana, irá reunir-se com a Comissão de Acompanhamento do PRR na Madeira, "com vista analisar os desafios próprios do contexto da Região que precisam de ser abordados com a devida atenção".

Os deputados do CHEGA concluíram a reunião com "um apelo ao reforço da cooperação entre as várias entidades envolvidas no processo de execução, com o intuito de assegurar que os fundos disponíveis são aplicados de forma eficiente, de modo a maximizar o impacto positivo nos territórios abrangidos pelos programas".