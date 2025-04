Salazar visitou a Madeira há 100 anos

Outros tempos, outros ritmos na divulgação de informação. O que é certo é que, a 7 de Abril de 1925, o DIÁRIO noticiava que, dois dias antes, tinha estado na Madeira o professor António de Oliveira Salazar.

O então docente da Universidade de Coimbra deslocou-se à Madeira para participar numa conferência organizada pela Comissão Diocesana das Juventudes Católicas Portuguesas do Funchal. A sessão decorreu no Museu da Câmara Eclesiástica.

Créditos: Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s

Salazar foi apresentando com uma referência à sua biografia, dando-se ênfase ao valor dos seus estudos no âmbito das ciências sociais e económicas.

‘Laicismo e Liberdade’ foi o tema que Salazar abordou. “Cubram-se com os agasalhos da boa paciência”, disse no início da sua intervenção. No entanto, de acordo com o relatado pelo nosso matutino, “a actualidade do tema” e “a figura insinuante do orador” aqueceram o tema.

O Estado laico era entendido como um problema inegável. Salazar defendia que, sem religião, o Estado não tinha doutrina e, não tendo doutrino, não se consegue organizar. Na sua intervenção, falou da liberdade religiosa nos países não laicos.

Na mesma notícia, dávamos conta de que, tanto António de Oliveira Salazar como Maria de Figueiredo, orador na mesma conferência, visitaram as instalações do DIÁRIO que, na época, ficavam situadas no número 8 da Rua da Alfândega, no Funchal.