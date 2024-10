Curta-metragem 'Vale do Fogo' seleccionada para a Mostra Nacional Jovens Criadores

A curta-metragem 'Vale do Fogo' do realizador madeirense João Brás, foi seleccionada para Mostra Nacional de Jovens Criadores 2024. É produzida pela Neblina filmes e está então agora nesta iniciativa do IPDJ, organizada pelo Gerador.

O filme aborda a tradição dos Fachos, em Machico, acompanhando a vida de Tomás na semana de preparação deste evento. "Este projecto fílmico, transcende o ecrã, tornando-se uma poderosa representação da cultura e identidade de Machico e da ilha da Madeira", refere nota à imprensa.

Quanto ao programa Jovens Criadores, promove a criação de oportunidades efectivas de divulgação do trabalho de jovens criadores do país, habitualmente privados do acesso a circuitos culturais. O programa potência o desenvolvimento artístico dos jovens criadores nacionais e pretende incentivar a sua participação em actividades culturais e artísticas. Da selecção de obras e performances candidatas resulta, anualmente, a Mostra Nacional Jovens Criadores, um grande evento cultural de jovens criadores.

Os vencedores serão conhecidos a 8 de Dezembro, na Gala de Entrega de Prémios.