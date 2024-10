Trail Curto disputado por 195 atletas

Já estão em prova os 195 atletas que estiveram à partida (11:00), no Pico dos Barcelos, para o Trail Curto, prova de 15km e 200 metros de desnível positivo, entre o emblemático miradouro em Santo António e a Avenida Arriaga, no centro da cidade do Funchal, com passagem pela Praia Formosa.

Estavam inscritos para esta prova dos 15km do Ecotrail Funchal-Madeira Island um total de 233 atletas de 16 nacionalidades.

Com o arranque da última das quatro provas desta edição de 2025 do Ecotrail do Funchal, atinge-se o pleno da competição, com um total de 311 atletas em prova, nas quatro distâncias.

Para esta edição do Ecotrail Funchal inscreveram-se 387 atletas (284 masculinos e 103 femininos) de 24 nacionalidades - a maioria portugueses (298), com a França a posicionar-se como a principal ‘armada’ estrangeira (25 atletas) - num total de 77 equipas e 14 escalões.