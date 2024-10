Mais de um quilo e meio de 'bloom' e outras drogas aprendidas pela PSP

O Comando Regional da PSP da Madeira anunciou hoje, através de um comunicado, a detenção em flagrante delito, de dois cidadãos do sexo masculino, com 20 e 28 anos de idade, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções foram efetuadas no decurso de uma Operação Especial de Prevenção Criminal, autorizada pelo Ministério Público e desenvolvida pela Divisão Policial de Câmara de Lobos, na passada terça-feira (22 de Outubro), na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

"Na operação foram envolvidas várias valências da PSP de Câmara de Lobos , nomeadamente das Esquadras de Investigação Criminal e da Esquadra Territorial, bem como da Equipa Cinotécnicas da Força Destacada da Madeira da Unidade Especial de Polícia", refere o comunicado, acrescentando que "foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão na sequência de investigações que já se encontravam em curso há vários meses e que compreenderam várias acções de vigilância e outras diligências investigatórias que permitiram a recolha de elementos probatórios que serão utilizados nas subsequentes fases do processo".

Das substâncias, material e valores apreendidos destacam-se 1.638 gramas de Bloom - “Alpha PHP”, 10 doses individuais de cocaína, 20 doses individuais de heroína, seis doses individuais de haxixe, diverso material usado na divisão, embalamento e distribuição do produto estupefaciente, 117.337 euros em numerário, dois automóveis de alta cilindrada, cinco motociclos de alta cilindrada e 50 munições de calibre 12.

Após a operação os detidos aguardaram a apresentação para primeiro interrogatório judicial nos quartos de detenção daquela polícia e determinação das medidas de coacção, as quais serão oportunamente comunicadas, informa ainda a PSP.

"O Comando Regional da PSP da Madeira aproveita a ocasião para alertar a população para os efeitos nefastos e irreversíveis para a saúde que advêm do consumo de substâncias estupefacientes, reafirmando o seu compromisso decidido na luta contra o narcotráfico. Apelamos ainda a todos os cidadãos que denunciem os comportamentos e circunstâncias que indiciem a prática destes atos criminosos disponibilizando para o efeito os seguintes canais: [email protected]; 291 110 000; ou presencialmente em qualquer Esquadra da PSP", conclui o comunicado.