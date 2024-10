PSD prepara audições para aprofundar combate ao consumo de drogas psicoativas

O grupo parlamentar do PSD está já a antever as audições que solicitou na Assembleia Legislativa para esclarecer e aprofundar a política de combate e dissuasão do consumo de drogas psicoativas e novas substâncias psicoativas (NSP’s) na Região. Os social-democratas visitaram o Laboratório da Polícia Judiciária para constatar o trabalho lá realizado.

Cláudia Perestrelo destacou a importância da visita, sublinhando o papel essencial que a PJ e os seus profissionais desempenham, afirmando que "o PSD está atento e a acompanhar a estratégia de combate ao consumo de drogas psicoactivas e NSP's”.

''No âmbito desta visita à valência de Toxicologia do Laboratório de Polícia Científica, no Departamento de Investigação Criminal da Madeira da PJ, tivemos oportunidade de conhecer, de perto, o trabalho técnico e rigoroso realizado na análise e identificação de drogas e NSP's apreendidas na Madeira”, declarou.

Esta foi uma valência inaugurada em Julho do ano passado, que faz parte da rede nacional de laboratórios da Polícia Científica e “tem desempenhado um papel crucial na monitorização e na identificação rápida e eficaz de substâncias ilícitas, contribuindo significativamente para a celeridade das investigações e dos processos judiciais” relacionados com o tráfico e consumo de droga.

Segundo explicam em nota à imprensa, os deputados do PSD reuniram-se com o director nacional adjunto, Carlos Farinha; a perita responsável pelo Sector de Drogas e Toxicologia do LPC/PJ, Maria João Caldeira; e o Coordenador de Investigação Criminal da PJ da Madeira, Ricardo Tecedeiro. Esta reunião que permitiu uma “troca de ideias e esclarecimentos sobre o trabalho desenvolvido pela PJ na Região, bem como os desafios que enfrentam no combate ao tráfico e consumo de substâncias ilícitas, desafios que acabam por ser de todos nós’’, disse Cláudia Perestrelo.

“Este acompanhamento, da parte do Grupo Parlamentar, reforça a posição que o PSD e o Governo Regional sempre evidenciaram, com a Madeira a ser, aliás, pioneira na aprovação de legislação sobre a proteção dos cidadãos e no combate às novas substâncias psicoativas”, frisou a parlamentar, que acrescentou, ainda, que “pretendemos, agora, ouvir, no Parlamento, os peritos e os profissionais na matéria, fazendo uma análise profunda e atual da realidade regional no que concerne aos consumos das novas substâncias psicoativas”.