Gasolinas 95 e 98 alavancam consumo dos combustíveis para 3,3%

Nos primeiros nove meses de 2024, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na Região Autónoma da Madeira, "atingiu os 124 milhões de litros, tendo crescido 3,3% face ao período homólogo", impulsionado pelo crescimento do consumo das gasolinas 95 e 98 octanas, bem acima do quase nenhum crescimento do gasóleo rodoviário.

Os dados divulgados hoje pela DREM, fornecidos pela Alfândega do Funchal, revelam que, na informação desagregada pelos principais tipos de combustível, "foram introduzidos 81,5 milhões de litros de gasóleo, +0,1% que no período homólogo", sendo este, de longe, o combustível mais consumido, enquanto que "as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas rondaram, respectivamente, os 33,9 e os 8,6 milhões de litros, representando pela mesma ordem, variações face ao período homólogo de +9,6% e +11,6%".

Por outro lado, "no caso do gás propano e butano, a introdução no consumo no período em referência rondou as 8,7 e 4,0 mil toneladas, respectivamente (-7,7% e +36,6% que no mesmo período do ano anterior), enquanto no gás natural, a quantidade introduzida foi de 18,0 mil toneladas, +126,8% que no período homólogo", realça.

Gasóleo diminuiu no 3.º trimestre

"Reduzindo o âmbito de estudo ao 3.º trimestre de 2024, observa-se que neste período, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) rondou os 43,6 milhões de litros, valor superior ao do período homólogo em 3,1%", frisa a DREM. "Naquele trimestre, a procura de gasóleo rodoviário foi de 28,0 milhões de litros (-0,2% face ao mesmo trimestre de 2023). No que se refere às gasolinas, observa-se que entre Julho e Setembro de 2024, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 12,5 e 3,1 milhões de litros, tendo aumentado 9,0% e 11,9%, respetivamente, face ao mesmo período do ano anterior".

Foto DREM

Média dos preços do gasóleo baixou e na gasolina aumentou

Por fim, salienta a autoridade estatística que "no 3.º trimestre de 2024, o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,405€, inferior ao registado no período homólogo (1,449 €) mas superior ao do trimestre anterior (1,351€)", sendo que "no caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,695€, observando-se um acréscimo de 2,3 cêntimos face ao preço verificado no período correspondente do ano precedente e uma subida de 4,2 cêntimos comparativamente ao trimestre precedente", conclui.

De referir, ainda, que estes dois combustíveis (gasóleo rodoviário e gasolina 95 octanas) têm os preços fixados administrativamente pelo Governo Regional desde Agosto de 2008.