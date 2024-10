Nova parceria une União da Bola Futebol Clube e a Dragon Force Madeira

O União da Bola Futebol Clube estabeleceu, recentemente, uma parceria com a Dragon Force Madeira para potenciar e desenvolver os escalões de formação iniciando a participação nas competições regionais.

"Quando o União da Bola decidiu iniciar os escalões de formação, de uma forma sustentada e com visão de futuro, procurou encontrar um parceiro com potencialidade técnica, carisma e com provas dadas", explicou Rómulo Coelho, presidente do clube. É nesse sentido que surge a parceria. "É um parceiro credível, com um pilar pedagógico forte e com sucesso comprovado ao longo dos anos. Por isso, a Dragon Force surgiu naturalmente. Logo no início do contacto, as bases de trabalho foram comuns e as estratégias e objetivos coincidiram, o que faz antever uma colaboração profícua”, acredita.

Já Ricardo Frey Ramos, Gestor da Dragon Force, refere que “este reconhecimento por parte do União da Bola deve-se essencialmente à competência e ao sentido de compromisso das pessoas que colaboram na Dragon Force Madeira há já alguns anos”. “O projecto do União para a formação é ambicioso. Queremos, em conjunto, desenvolver as competências para jogar futebol de cada vez mais crianças. Entendemos que é fundamental criar os contextos ideais para o desenvolvimento sustentado dos nossos alunos e através do União da Bola poderemos ter também os nossos alunos a competir a partir dos sub-10 no Município do Funchal, sob a nossa metodologia”, finalizou.