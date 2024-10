Conheça os vencedores dos prémios 'Craques da Bola'

Os melhores da época 2023/2024 foram distinguidos, esta terça-feira, no evento 'Craques da Bola', que teve lugar no Pestana Carlton. Uma co-organização do DIÁRIO e Empresas de Cervejas da Madeira com o objectivo de promover o futebol e futsal da Região.

Conheça os vencedores dos Prémios relativos à temporada 2023/2024.

PRÉMIO CARREIRA - Edgar Costa

FUTEBOL PROFISSIONAL

DIRIGENTE MADEIRENSE DO ANO - Rui Alves, presidente do Nacional

PRÉMIO CARTÃO BRANCO - Clube Desportivo Nacional

TREINADOR DO ANO - Tiago Margarido (Nacional)

JOGADOR MADEIRENSE DO ANO - João Camacho (Moreirense)

II LIGA

Melhor marcador - Chuchu Ramírez (Nacional)

Melhor em campo - Lucas Silva (Marítimo)

Jogador mais regular - Lucas França (Nacional)

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Melhor marcador - Kanu (Marítimo)

Melhor em campo - Kanu (Marítimo)

Jogador mais regular - Vieirinha (Camacha)

DIVISÃO DE HONRA REGIONAL

Melhor marcador - Rudy Monteiro (AD Machico)

Treinador campeão - Élio Martins (AD Machico)

I DIVISÃO REGIONAL

Melhor marcador - Nélio Macieira (União da Bola FC)

Treinador campeão - Filipe Vieira (SC Santacruzense)

I DIVISÃO NACIONAL DE JUNIORES

Melhor marcador - João Castro (Marítimo)

II DIVISÃO NACIONAL DE JUNIORES

Melhor marcador - Cláudio Pinto (Nacional)

I DIVISÃO NACIONAL DE JUVENIS

Melhor marcador - Guilherme Morais (Marítimo)

II DIVISÃO NACIONAL DE JUVENIS

Melhor marcador - Gonçalo Faria (Nacional)

I DIVISÃO NACIONAL DE INICIADOS

Melhor marcador - Afonso Vieira(Marítimo)

II DIVISÃO NACIONAL DE INICIADOS

Melhor marcador - Gabriel Pereira (Nacional)

LIGA BPI FEMININA

Melhor marcadora - Telma Encarnação (Marítimo)

LIGA FEMININA SUB-19

Melhor marcadora - Carolina Ferreira (Marítimo)

DIVISÃO DE HONRA REGIONAL FEMININA

Melhor marcadora - Sara Spínola (Santacruzense)

Treinador campeão - Luís Gabriel (Santacruzense)

DIV. HONRA REGIONAL FUTSAL

Melhor marcador - Gerardo Figueira (ACDR São Martinho)

Treinador campeão - Carlos Castanha (AD Pontassolense)

DIV. HONRA REG. FUTSAL FEMININO

Melhor marcadora - Inês Fernandes (Estrela da Calheta FC)

Treinador campeão - Patrício Vieira (Marítimo)

II DIVISÃO NACIONAL

Melhor marcador - Leonardo Severim (Marítimo)

III DIVISÃO NACIONAL

Melhor marcador - Diego Serrão (Porto Moniz)

II DIVISÃO NACIONAL DE FUTSAL SUB-19

Melhor marcador - Pedro Mendonça (Marítimo)

I DIVISÃO NACIONAL DE FUTSAL SUB-17

Melhor marcador - Rodrigo Atouguia (Marítimo)

MELHOR ÁRBITRO

FUTEBOL REGIONAL - Luís David Gonçalves Abreu

FUTSAL REGIONAL - Paulo César Jesus Ornelas