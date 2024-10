A Cultura sente-se na Calheta.

Detentora de um conceito muito vasto, a Cultura constitui o somatório do conhecimento, da história, da moral, de usos e costumes e da arte nos seus mais diversos tipos de manifestações, tão importante na constituição de identidade e evolução da história da humanidade.

A formação nas diferentes vertentes da cultura, constitui não só aprendizagem de per si mas sobretudo o desenvolvimento da capacidade de reflexão e discernimento na formação de opinião, de reação e até de decisão.

A aposta na Cultura é por isso de fulcral importância e é partindo desta premissa que o concelho da Calheta tem vindo a apostar nesta área.

Desde logo é preciso que se reconheça a inegável importância que o Mudas - Museu de Arte Contemporânea da Madeira representa para o nosso concelho, não apenas pela sua singular beleza arquitetónica e enquadramento paisagístico mas acima de tudo por constituir um importante polo cultural, onde, ao longo dos anos se têm promovido eventos, exposições, subida a palco de inúmeros artistas, quer na música, quer no teatro, graças à dinâmica da sua direção e cuja parceria com o Município tem dado muitos frutos, na medida em que encontramos sempre uma porta aberta às nossas iniciativas e sempre na ótica da crescente e diversificada oferta cultural aos nossos calhetenses.

A associação CEDECS – Centro de estudos e desenvolvimento de educação cultura e social, tem sido, através das suas inúmeras iniciativas ao longo dos anos, outra importante parceira na investigação e valorização cultural da Calheta e das suas gentes, aquém e além-fronteiras.

De referir que as diferentes Associações Culturais do concelho das mais populares e tradicionais às mais modernas e contemporâneas e graças a todos os seus elementos que trabalham com grande afinco e dedicação, constituem importantes polos de aprendizagem e participação da população em diferentes faixas etárias.

São também inúmeras as apostas culturais que o Município promove e apoia ao longo do ano e, na impossibilidade de enumerar aqui todas elas, deixo apenas o destaque para os próximos eventos:

- o Madeira Street Arts, que pela segunda vez vem à Calheta e que promete animar toda a zona da Marginal da Calheta no próximo dia 10 de novembro;

- ainda em novembro, mais precisamente nos dias 6 e 17 subirá ao palco do auditório do Mudas, a estreia do espetáculo do MADS, “O estranho rapaz dos desenhos”, que certamente contará com casa cheia e

- por altura do Natal a magnífica atuação da Orquestra Clássica da Madeira no nosso já habitual e sempre esperado Concerto de Natal.

É este o caminho que traçamos e é nele que queremos continuar a seguir, até porque a cultura não é um ponto de partida ou chegada é um processo onde alguns produzem e outros assistem mas que todos crescem e aprendem, até a sentir.