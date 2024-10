Câmara congratula Estrela da Calheta pela conquista da Supertaça regional de futsal feminino

A Câmara Municipal da Calheta congratula a equipa sénior feminina do Estrela da Calheta FC pela "histórica conquista" da Supertaça Regional de Futsal. A autarquia fala numa "noite memorável para o desporto local" que culminou com a conquista deste troféu pela primeira vez pelo clube. O jogo terminou 1-0 a favor das calhetenses, contra o CS Marítimo.

"A partida, que decorreu com grande intensidade e emoção no Pavilhão de Câmara de Lobos, destacou-se pelo espírito de união, determinação e qualidade técnica das jogadoras do Estrela da Calheta FC, que lutaram até ao último minuto para garantir esta vitória histórica. O feito alcançado é motivo de grande orgulho para a Calheta e demonstra a evolução e a força do desporto feminino no nosso concelho", refere nota à imprensa.

A autarquia liderada por Carlos Teles manifesta o seu reconhecimento e admiração por esta equipa que, "com perseverança e talento, acaba de trazer mais um título para a Calheta, elevando o nome do concelho e inspirando futuras gerações de atletas".