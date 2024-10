Madalena Andrade e Rodrigo Andrade vencem 'concentração' em sub-19

O Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo serviu de palco no passado sábado para receber a primeira Concentração de ténis de mesa destinada ao escalão de sub-19.

Organizada pela Associação de Ténis de Mesa da Madeira, este foi o segundo momento, da época desportiva 2024/2025, para atletas do escalão de Sub-19, tendo estado em competição cerca de três dezenas e meia de atletas, distribuídos pela competição masculina e feminina.

No setor feminino, a vitória foi para Madalena Andrade (Associação Desportiva Galomar), que veio a ser mais forte que as suas adversárias, ao vencer todas as partidas disputadas.

O segundo lugar foi entregue a Irina Silva (CTM Santa Teresinha), sendo que Beatriz Freitas (CTM Ponta do Sol) fechou o pódio.

Marta Silva (AD Galomar) e Gabriela Andrade (GD Estreito), venceram as poules B e C, respetivamente.

Na competição masculina, a vitória sorriu a Rodrigo Andrade (Associação Desportiva Galomar), que fez o pleno de vitórias, na segunda posição terminou o seu colega de equipa Lourenço Sardinha.

No lugar mais baixo do pódio ficou João Vieira (CD São Roque), enquanto Tomás Pereira (CD 1.º de Maio) venceu na poule B e André Gouveia (CD 1.º de Maio) foi mais forte no grupo C.