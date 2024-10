Dois detidos pela PSP na sequência de desacatos na Pontinha

Duas pessoas foram detidas na quarta-feira à noite na Pontinha, Odivelas, na sequência de desacatos que se seguiram à morte de um homem baleado pela polícia, na Amadora, na madrugada de segunda-feira, disse à Lusa fonte da PSP.

A fonte não precisou, contudo, o motivo que levou à detenção das duas pessoas na Pontinha, no distrito de Lisboa.

Na noite de quarta-feira, a PSP já tinha confirmado à Lusa uma sucessão de focos de incêndio em vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, no mesmo contexto.

De acordo com o porta-voz nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), subintendente Sérgio Soares, registaram-se focos de incêndio em caixotes de lixo nos concelhos de Lisboa, Amadora, Oeiras e Sintra, e também no Monte da Caparica, em Almada.

Na Amadora houve alastramento dos focos de incêndio para viaturas, confirmou o responsável, que não conseguiu precisar o total de ocorrências.

De acordo com as informações disponíveis no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, desde as 22:00 de quarta-feira registaram-se mais de uma dezena de ocorrências relativas a "detritos" nos distritos de Lisboa e Setúbal, nomeadamente em Queluz (concelho de Sintra), Alfragide (Amadora), Camarate (Loures), Carcavelos (Cascais), Carnide (Lisboa), Mina de Água (Amadora), Corroios (Seixal), Caparica (Almada) e Moita.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil contactada pela Lusa escusou-se a adiantar mais pormenores além das informações disponíveis na página da Internet.

Odair Moniz, 43 anos, cidadão cabo-verdiano, e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Segundo a PSP, o homem pôs-se "em fuga" de carro depois de ver uma viatura policial e "entrou em despiste" na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca".

A associação SOS Racismo e o movimento Vida Justa contestaram a versão policial e exigiram uma investigação "séria a isenta" para apurar "todas as responsabilidades", considerando que está em causa "uma cultura de impunidade" nas polícias.

A Inspeção-Geral da Administração Interna abriu um inquérito urgente e também a PSP anunciou um inquérito interno, enquanto o agente que baleou o homem foi constituído arguido.

Desde a noite de segunda-feira foram registados desacatos no Zambujal e, já na terça-feira, noutros bairros da Área Metropolitana de Lisboa, onde foram queimados dois autocarros, automóveis e caixotes do lixo, e detidas três pessoas. Dois polícias receberam tratamento hospitalar devido ao arremesso de pedras e dois passageiros dos autocarros incendiados sofreram esfaqueamentos sem gravidade.