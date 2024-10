PSP no bairro do Zambujal na Amadora devido a desacatos

Elementos do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) e do corpo de intervenção da PSP estão no bairro do Zambujal, na Amadora, onde se registam vários focos de incêndio, nomeadamente em caixotes do lixo, adiantou hoje à Lusa fonte policial.

Os desacatos estão a decorrer no bairro onde vivia um homem que morreu hoje, depois de ter sido baleado pela PSP.

Pelas 22:40, a PSP estava a coordenar com os bombeiros para que os operacionais entrassem no bairro para apagar os focos de incêndio, acrescentou a mesma fonte.

Entretanto, a PSP proibiu a entrada e saída de viaturas do bairro do Zambujal, mas continua a autorizar a circulação dos habitantes.

Pelo menos um carro dos bombeiros da Amadora já chegou ao local.

Imagens televisivas mostram caixotes do lixo a arder, paragens de autocarro destruídas e muita gente na rua.