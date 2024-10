Chega contra política de subsídiodependência

O deputado madeirense eleito pelo Chega (CH) para a Assembleia da República, Francisco Gomes, "expressou a sua inquietação face aos dados recentemente divulgados pelo Relatório da Pobreza e Exclusão Social em Portugal, que destacam a situação que se vive na Região Autónoma da Madeira. O documento revela que mais de 72 mil residentes na Madeira estão em risco de pobreza ou exclusão social, um valor que corresponde a mais de 28% da população da Região", realça, tal como noticiado ontem pelo DIÁRIO.

Segundo Francisco Gomes, "os dados apresentados não só são 'inquietantes', mas também o espelho da falta de políticas adequadas para combater o problema da pobreza de forma eficaz e sustentada. Além disso, o parlamentar não poupou críticas ao que considera ser a excessiva politização da questão da pobreza".

O deputado reforça que "a pobreza tem sido utilizada por certos partidos, especialmente de Esquerda, como arma de arremesso para encher discursos, em vez de apresentar soluções exequíveis. É muito claro que o que certa Esquerda quer é ganhar votos junto das camadas mais desfavorecidas, sem ter uma intenção verdadeira de resolver o problema na sua raiz".

E faz notar que "a pobreza não se combate com subsídios, pois, a seu ver, os mesmos apenas agravam a situação de dependência das pessoas que os recebem. A seu ver, os apoios sociais, em vez de contribuírem para uma verdadeira emancipação económica e social, acabam por apenas reforçar o ciclo de desresponsabilização dos indivíduos em relação à sua própria vida e sustento".

Pelo contrário, para Francisco Gomes, "a única forma eficaz de combater a pobreza é através da criação de condições económicas robustas, que permitam às pessoas aceder a um trabalho digno, a uma habitação e a um sistema fiscal que não penalize aqueles que trabalham e produzem. Este é, na sua opinião, o caminho para ajudar as pessoas a serem 'donas do seu próprio destino'", afirma.

Por isso, para o deputado do CH, "qualquer governo que queira, de facto, combater a pobreza, deve focar-se na melhoria das condições económicas, as quais potenciarão aos cidadãos viver de forma independente e com respeitabilidade".