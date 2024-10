Fisco revoga senhas de acesso a contas com dados de acesso comprometidos

A Autoridade Tributária revogou as senhas de acesso comprometidas quando em agosto soube da existência de uma lista com dados de entrada no Portal das Finanças, tendo os contribuintes afetados de as substituir, disse hoje o Ministério das Finanças.

A lista, com mais de 12.000 entradas, algumas das quais duplicadas, apresenta dados de acesso, como números de contribuinte e palavras passe associadas para o acesso ao Portal das Finanças, segundo noticiou hoje o Expresso.

Segundo resposta do Ministério das Finanças enviada à Lusa, a lista foi identificada pelo fisco em agosto deste ano, sendo que "logo que tomou conhecimento da existência da mesma lista, a AT desencadeou de imediato o procedimento estabelecido para estas situações, revogando as senhas de acesso comprometidas".

Assim, os contribuintes afetados são obrigados a substituir as suas senhas no acesso seguinte ao Portal das Finanças.

Na mesma resposta, o Ministério das Finanças assinala que a informação de que dispõe indica que "os dados constantes da referida lista não resultam de qualquer acesso ilegítimo aos sistemas da Autoridade Tributária".

No entender das Finanças, que assinalam que a AT não tem conhecimento "de qualquer uso indevido das referidas credenciais", a lista resulta da "exfiltração de dados em sistemas de terceiros ou através do comprometimento dos equipamentos dos respetivos utilizadores".

A Autoridade Tributária tem vindo a alertar para a existência de fraudes que replicam a imagem e a plataforma do Portal das Finanças, em tentativas de angariar dados de acesso de contribuintes.

A Lusa pediu mais esclarecimentos ao Ministério das Finanças, mas até ao momento não obteve respostas.