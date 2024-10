Justiça e corrupção de 'braços dados' nas capas dos jornais

Bom dia. Há dois temas que estão na maioria dos jornais que hoje, 16 de Outubro de 2024, se publicam nas bancas... e há um que está praticamente em todas as primeiras páginas. No primeiro caso, é a justiça e o orçamento, no outro a corrupção na banca e no futebol.

No Correio da Manhã:

- "Benfica arrisca suspensão da Liga. SAD e Vieira acusados de corrupção desportiva"

- "Ministério Público pede afastamento das águias das competições nacionais"

- "Escócia-Portugal (0-0). Apuramento congelado. Portugal continua sem conseguir vencer na Escócia"

- "Agredir polícias, médicos e professores vai ser punido com oito anos de prisão"

- "Serviços públicos. Piratas sacaram milhares de dados pessoais da internet"

- "Salgado abatido de olho negro. Não sabe onde mora nem o nome da mãe"

- "Escondido em Cascais. Judiciária apanha burlão russo das criptomoedas"

- "Bairro fica sem luz. Bêbado provoca dois acidentes"

- "Tentou matar filho. Estrela de TV fica em prisão preventiva"

- "Todos encantados. Akturkoglu é contratação do ano"

- "Tranquilidade. Shisha não preocupa Gyokeres"

No Público:

- "Caso BES. Arguidos escolhem o silêncio no início do julgamento"

- "Lesados contrataram figurantes para expressar a sua indignação"

- "MP abre 219 inquéritos por crimes em lares de idosos, quase um por dia"

- "Liga das Nações. Empate em noite de desperdício adia qualificação de Portugal"

- "Poder local. Nas assembleias municipais, as mulheres são apenas 31,2%"

No Jornal de Notícias:

- "Vieira acusado de desviar milhões do Benfica no Brasil"

- "Escócia 0-0 Portugal. Destino nas mãos"

- "FC Porto. Samu marca quatro na seleção"

- "BES. Advogado pede perícia a clientes para avaliar danos emocionais"

- "Guimarães. Violador julgado por 15 crimes sexuais"

- "Governo atrasa-se na compensação às autarquias pela isenção de IMT"

- "Eletricidade. Regulador propõe subida até 1,63 euros mensais"

- "Porto. Desbloqueada instalação de mais 117 câmaras de vigilância"

- "TGV. Norte e Galiza exigem cumprimento dos prazos"

- "Europa. Von der Leyen facilita deportações de imigrantes ilegais"

- "Santo Tirso. Festival de guitarra dá corda ao teatro"

No Diário de Notícias:

- "Lei desportiva não prevê suspensão do Benfica pedida pelo Ministério Público"

- "RTP quer financiamento de 54 milhões para saídas voluntárias e plano estratégico"

- "OE2025. Orçamento deixa cair mais prioridades da AD além da dimensão do alívio fiscal"

- "Lisboa é uma das capitais europeias com menor número de camas por estudante"

- "Defesa de Salgado admite recorrer ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos"

- "Brasil. Viúva de candidato assassinado derrota nas urnas a suposta mandante do crime"

- "Agroalimentar. Exportações de vinho para Espanha triplicam"

- "Von der Leyen inspira-se em Itália e quer criar campos de migrantes fora da UE"

No Negócios:

- "Salgado vai para casa. Defesa insiste na perícia"

- "Fisco aperta crivo no acesso ao IMT Jovem"

- "Daron Acemoglu, Nobel da Economia, escreve no Negócios: 'Multimilionários irresponsáveis exercem demasiada influência social, cultural e política indevida'"

- "Banca assume erros e diz que quer financiar o investimento"

- "Taxa mista é a preferida na hora de comprar casa"

- "Agências validam excedente do OE, mas desconfiam da despesa"

No O Jornal Económico:

- "Economistas pedem mais ambição a Luís Montenegro"

- "Governo pressionado para intervir no mercado da habitação"

- "EDP procura noiva para ganhar escala"

- "Ventura anuncia novo voto irrevogável contra o Orçamento"

- "Maria Ramos é a segunda portuguesa mais poderosa da banca e finanças"

- "Slate compra 12 supermercados em Portugal por 150 milhões"

- "CEO do Novobanco confirma 'roadshow' para preparar venda em bolsa"

- "Defesa quer anular início do julgamento por incapacidade de Ricardo Salgado"

- "El Corte Inglés vai contratar 500 trabalhadores para reforço no Natal"

No A Bola:

- "Justiça aperta Benfica"

- "Ministério Público pede, em caso de condenação, a suspensão das competições desportivas por um período de 6 meses a 3 anos no âmbito do caso dos emails"

- "Escócia-Portugal (0-0). Nulo adia chegada aos quartos"

- "Sub-21. Portugal fecha qualificação com triunfo em Andorra"

- "Sporting. St. Juste às ordens de Amorim 84 dias depois"

- "FC Porto. Samu marca quatro a Malta nos Sub-21 de Espanha"

No O Jogo:

- "Caso dos e-mails pode custar exclusão das competições desportivas às águias. MP quer Benfica suspenso"

- "Rui Costa ilibado, mas arrolado como testemunha"

- "SAD, Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves acusados de corrupção e fraude fiscal. Encarnados prometem 'defender-se de todas as acusações infundadas'"

- "Escócia 0-Portugal 0. Engasgados com borrego"

- "Empate [3-3] entre Polónia e Croácia adia apuramento"

- "FC Porto. Samu marcou quatro vezes em 41 minutos pelos Sub21 de Espanha - Póquer de ás"

- "Selecionador Santi Denia 'maravilhado' e Imprensa espanhola rendida"

- "Sporting. Sueco leva 16 golos e 6 assistências, Haaland festejou 14 vezes - Gyokeres 'ofusca' gigante do... City"

- "Pote e St. Juste aptos para a Taça"

E no Record:

- "MP quer afastar Benfica. Pede suspensão das competições desportivas"

- "Vieira, Paulo Gonçalves e SAD's do Vit. Setúbal e Benfica acusados de corrupção no caso dos emails"

- "Sporting. 'Perigoso é encontrarem-me em campo', Gyokeres e o fumo de Shisha"

- "Liga das Nações. Escócia-Portugal (0-0). Está quase"

- "FC Porto. Samu fulgurante. Póquer em 41 minutos pelos Sub-21 de Espanha"