Animad denuncia "toxicodependente" a vender cão bebé

A Associação ANIMAD juntou-se ao coro de críticas a uma foto partilhada ontem nas redes sociais, onde aparece um homem sentado numa rua do Funchal, com um cachorro deitado aos seus pés, alegadamente a propor a venda do animal, ainda bebé, por 50 euros.

"Lamentável o que nos chegou hoje", escrevem na sua página de Facebook esta associação sem fins lucrativos dedicada à protecção dos animais. "Milhares e milhares de euros, canalizados para a causa animal e para associações do concelho do Funchal e, ainda continua-se a ver isto", atiram.

E continuam: "Cão bebé... à venda por 50€ A ANIMAD está a assistir o desenvolvimento." As reacções e comentários, tal como nas restantes partilhas, não podiam ser de outra forma que repúdio e 'apontar o dedo'.

O DIÁRIO optou por preservar a identificação do indivíduo em causa.