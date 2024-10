Paulo Alves confronta o Governo com os valores elevados das habitações do PRR

As rendas previstas para as habitações construídas ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência são as seguintes: T1 - entre 200 e 440 euros; T2 - de 400 a 500 euros; T3 - de 500 a 600 euros. Números referidos por Paulo Alves que confrontou o Governo Regional com os custos elevados para as famílias.

O deputado do JPP não tem dúvidas de que "quem ganha o ordenado mínimo" está imediatamente afastado.

Paulo Alves também questionou o Governo sobre os preços de construção previstos.