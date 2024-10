FC Porto, Benfica e Sporting 'evitam-se' na quarta e quinta rondas da Taça de Portugal

FC Porto, detentor do troféu, Benfica e Sporting foram hoje 'poupados' a confrontos entre si na quarta e quinta eliminatórias da Taça de Portugal de futebol, num sorteio que se revelou mais generoso para os 'leões'.

O líder da I Liga vai receber na quarta ronda o Amarante, terceiro classificado da Série A da Liga 3, enquanto os rivais defrontam dois primodivisionários: o FC Porto (segundo do escalão principal) visita o Moreirense (oitavo) e o Benfica (terceiro) joga em casa com o Estrela da Amadora (16.º).

O campeão nacional, que já venceu a competição 17 vezes, a última em 2019, já não escapará ao encontro com um adversário da primeira divisão profissional caso se qualifique, uma vez que terá de medir forças na eliminatória seguinte com o vencedor do jogo entre Famalicão e Santa Clara.

Depois de ter afastado um clube do mesmo escalão, o Fafe (4-1), e dois dos campeonatos distritais, Eléctrico (2-0) e Lajense (6-1), o Amarante desloca-se entre 23 e 24 de novembro ao estádio do Sporting, que se estreou na prova já na terceira ronda, com um triunfo sofrido no terreno do Portimonense, por 2-1.

Os 'leões' voltarão a jogar em Alvalade caso sigam em frente, entre 17 e 19 de dezembro, mas com um adversário substancialmente mais complicado, que sairá do embate entre duas formações bem classificadas na I Liga: o Santa Clara ocupa o quarto lugar e o Famalicão o sétimo.

O FC Porto viaja até Moreira de Cónegos - onde o Moreirense ainda não perdeu na época 2024/25 -, após ter-se imposto ao Sintrense por 3-0 na eliminatória anterior, na qual os minhotos tiveram de virar o resultado frente ao União de Santarém para ganharem por 2-1.

Vencedores das últimas três edições, de um total de 20 troféus conquistados, os 'dragões' poderão continuar a defender o título frente a um primodivisionário, o Gil Vicente, que terá antes de se superiorizar ao Vila Real, do Campeonato de Portugal, equivalente ao quarto escalão.

Após ter cumprido a 'obrigação' frente ao Pevidém, ao vencer por 2-0, o Benfica, recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26 cetros, recebe o Estrela da Amadora, que se viu na necessidade de fazer 'horas extraordinárias' em Anadia, onde ganhou por 3-1, após prolongamento.

Os 'encarnados' já defrontaram os amadorenses esta temporada, também no Estádio da Luz, tendo-se imposto por tangencial 1-0, e vão, garantidamente, defrontar um clube da I Liga caso se apurem para os oitavos de final, que sairá do confronto entre Arouca e Farense.

Lusitano de Évora, (Campeonato de Portugal), Varzim (Liga 3) e União de Leiria (II Liga), responsáveis pelas únicas eliminações de emblemas da I Liga - Estoril Praia, Boavista e Nacional -, enfrentam AVS (I Liga), Elvas (CP) e Vitória de Guimarães (I), respetivamente.

A quinta ronda terá, obrigatoriamente, duas equipas das divisões não profissionais, que sairão do emparelhamento entre Tirsense (CP), Brito (CP) Sporting da Covilhã (L3) e Rebordosa (CP) e entre Oliveira do Hospital (L3), Cinfães (CP), Lusitânia (L3) e São João de Ver (L3).