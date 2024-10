Coronel Capelão Francisco Simões apresenta nova obra esta quarta-feira

O mais recente livro do Coronel Capelão António Francisco Gonçalves Simões será apresentado amanhã, quarta-feira, pelas 15h30, no auditório do Museu Casa da Luz. A obra 'Sê Mensageiro da Paz, da Justiça e do Amor Verdadeiro- Subsídio para a História da Igreja em Portugal' é publicada com a chancela da Paulinas Editora.

Segundo o autor, esta obra é dedicada a todos os sacerdotes Capelães Militares que frequentaram o 10.º curso de Capelães Militares na Academia Militar de Lisboa em Janeiro de 1074, o último curso antes da revolução de 25 de abril de 1974.

O prefácio do livro esteve a cargo de Manuel Gama.

Após a apresentação do livro, segue-se celebração da missa na Sé Catedral do Funchal, pelas 17h30.

O Coronel Capelão Francisco Simões nasceu na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, a 13 de junho de 1939. Ordenado a 25 de julho de 1964, foi nomeado Pároco do Jardim do Mar, onde serviu durante três anos. Mais tarde com o intuito de exercer uma ação missionária, participou no 1.º Curso de Capelães e integrou o Exército, tendo sido então nomeado Capelão do B/CAV2830, com o Posto de Alferes. Fez comissão de serviço em Angola entre 1968 e 1970.

Este é o seu sétimo livro.