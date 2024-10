Corte de água deverá afectar Boa Nova e Assomada esta quarta-feira

A Câmara Municipal do Funchal informa que será necessário suspender o fornecimento de água à Estrada do Aeroporto esta quarta-feira, 16 de Outubro, entre as 16 e as 18 horas, na sequência da empreitada de requalificação da Estrada Regional 204, que compreende as zonas da Boa Nova e da Assomada.

O corte de água deverá afectar diversos arruamentos, a saber: Estrada da Camacha; Caminho da Bica de Pau; Rua Conde Carvalhal; Caminho Velho da Igreja (São Gonçalo); Beco do Ribeiro Seco; Travessa do Vale Paraíso; Travessa do Ribeiro Seco de Cima; Rampa do Serrado; Travessa do Serrado; Caminho do Ribeiro Seco; 1ª Vereda do Serrado; Caminho das Neves; Impasse da Fonte das Neves; Rua da Montanha; Impasse da Montanha; Rua do Lazareto; Rua do Pico de São Gonçalo; Rua Vista do Lazareto.

A autarquia aponta que a empresa municipal Águas do Funchal fará "o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção" e procederá "à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis".