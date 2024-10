O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai participar na reunião do Conselho NATO-Ucrânia na quarta-feira, disse à Lusa fonte diplomática da Aliança Atlântica.

Zelensky, indicou a mesma fonte, vai participar na reunião do organismo criado para aproximar o país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que terá início ao final da tarde de quarta-feira.