Miguel Castro diz que o crédito que o CH deu ao Governo "está a esgotar-se"

"A corrupção no meio político não pode ser ignorada, no País e na Região", afirmou Miguel Castro na intervenção política semanal que abriu a sessão plenária de hoje.

O actual Governo Regional, diz o líder do CH, "transformou-se numa máquina que perpetua interesses" e não tem dúvidas de que "a corrupção está a corroer a confiança nas instituições".

O CH, recorda, viabilizou o programa do Governo Regional e o orçamento para "evitar uma crise política", mas não tem dúvidas de que "o crédito que o CH deu está a esgotar-se".

Um Governo que "atribui os concursos sempre às mesmas empresas" e que tem um orçamento para 2024 que é "um conjunto de promessas vagas".

"O CH recusa-se a ser conivente" com a situação e garante que não vai permitir que a Madeira continue "refém" deste regime.

Em resposta a perguntas do PS e do JPP, deixou claro que o Chega vai negociar o próximo orçamento "até onde for possível" e que não está "agarrado" ao lugar, ao contrário de outros "que têm medo de eleições" porque podem perder o lugar.