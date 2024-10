Francisco Franco assinala Mês da Visão

O Banco de Afetos da Escola Secundária de Francisco Franco, a Lions International (Lions Clube do Funchal), em parceria com o Movimento Presença Amiga, o Núcleo da Madeira da ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal e a Conferência de São Vicente de Paulo da ESFF, assinalam hoje o mês da Visão com uma cerimónia na Biblioteca da Escola Francisco Franco.

No evento, onde se evoca o mês dedicado à sensibilização para a importância do cuidado com a visão, aliada ao valor do voluntariado, reúnem-se todas estas associações e serão doados óculos e hastes, pelo Lions Clube do Funchal, aos associados da ACAPO residentes na Ilha da Madeira e alunos da Francisco Franco oriundos de famílias carenciadas da RAM.

Este gesto solidário concretiza-se numa cerimónia organizada na Biblioteca da Escola Secundária de Francisco Franco, entre as 11h45 e as 13h15, e conta com a presença de um conjunto de instituições associadas que atuam no campo social, em causas solidárias, através do voluntariado, valor que une os propósitos e as missões destes organismos, cujo objetivo é celebrar desta forma o mês da visão.

Neste evento, será feito o apelo ao cuidado para com este órgão, de forma que nos sintamos sempre aptos a ver e a ser vistos, com os olhos do coração, do tato e do sentido.