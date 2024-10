CD Nacional e ARC - Athlete Recovery colaboram para "revolucionar a recuperação de atletas"

O CD Nacional firmou, ontem, uma parceria com a ARC - Athlete Recovery, uma empresa que apresenta várias soluções para a recuperação física e optimização de performance dos atletas. O protocolo foi apresentado durante uma conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, onde ambas as partes destacaram a importância desta colaboração para o desenvolvimento e bem-estar dos atletas.

"A colaboração entre a ARC - Athlete Recovery e o Clube Desportivo Nacional tem como objetivo principal proporcionar aos atletas do clube o acesso às mais avançadas tecnologias e metodologias de recuperação física e monitorização de performance. A ARC, conhecida pela sua abordagem inovadora, personalizada e modular, trará para o clube programas de recuperação que incluem tratamentos de frio e quente, como banhos de gelo e terapia de luz vermelha, optimizando a regeneração muscular e prevenção de lesões", explica através de nota à imprensa.

"Acreditamos que esta parceria será um marco para o clube e para os nossos atletas. A saúde e o desempenho estão diretamente ligados, e a ARC oferece exatamente as soluções para garantir que os jogadores possam estar no seu melhor, jogo após jogo," afirma o CEO da ARC - Athlete Recovery, David Mathias.

“O jogo dura 90 minutos, e o restante tempo? É aqui que devemos priorizar e maximizar a recuperação, para garantir que melhoram todos os dias, e consequentemente ganhem!”, realçou o CEO, explicando que estamos a falar da recuperação pós-jogo, mas também na prevenção de lesões.