PS indaga se projecto para a pista de motociclismo no Campanário foi devidamente avaliado

A Concelhia do Partido Socialista da Ribeira Brava exige esclarecimentos da Câmara Municipal a propósito do projecto previsto para o antigo campo de futebol do sítio da Adega, na freguesia do Campanário.

Em causa está o projecto para a criação de uma pista de motociclismo destinada a formação, treino e competição no local. Em nota emitida, a concelhia do PS frisa que "não se opõe ao investimento no desenvolvimento desportivo no concelho", contudo considera que o local é "inadequado para a realização de um investimento desta natureza".

O PS critica o facto de o projecto ser anunciado "sem consulta prévia à população residente e entidades locais, tendo em conta o impacto ambiental, particularmente em termos de emissão de ruído, uma vez que se trata de uma zona onde habitam centenas de pessoas" e indaga sobre o licenciamento da obra uma vez que não consta "nenhuma decisão exarada em acta da Câmara ou da Assembleia Municipal".

Os socialistas questionam ainda se os antigos proprietários do terreno, agora de domínio público, "já foram ressarcidos" e lembram que há outras ideias para aquele espaço.

Queremos saber se as entidades públicas locais, nomeadamente a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Junta de Freguesia do Campanário, foram consultadas ou não relativamente a este novo projeto, quando sabemos que há outras ideias muito válidas para o referido espaço, nomeadamente um parque público com zona de merendas, espaços de lazer, recreação, desporto e educação ambiental para toda a população. Concelhia do Partido Socialista da Ribeira Brava

O PS exige "um cabal esclarecimento por parte das entidades públicas regionais e locais em relação a esta matéria", vincando que o local é "inadequado para a realização de um investimento desta natureza".