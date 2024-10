'Grandes' superam oposição não profissional em campo neutro na Taça de Portugal

Benfica e FC Porto, ambos sem percalços, e Sporting, apesar do 'tropeção' sofrido na sua estreia em 2022/23, têm superado os encontros disputados em campo neutro com clubes não profissionais na Taça de Portugal de futebol.

Desde 2015/16, edição na qual os 18 representantes da I Liga ficaram obrigados a entrar em ação na terceira eliminatória na condição de visitantes, sem se poderem defrontar entre si, cada um dos 'grandes' ganhou seis partidas deslocadas por razões financeiras, infraestruturais ou logísticas frente a oposição hierarquicamente inferior ao segundo escalão.

A exceção aconteceu em outubro de 2022, quando um golo do capitão João Faria bastou para o Varzim, da Liga 3, derrotar o Sporting (1-0), num jogo transferido para Barcelos, a quase 30 quilómetros da Póvoa de Varzim, face às obras em curso no recinto 'alvinegro'.

Pela terceira vez, os 'leões' eram afastados da Taça de Portugal por um clube do terceiro escalão nacional, repetindo as estreias negativas nas edições de 1948/49, com uma derrota no terreno do Tirsense (1-2), e de 2019/20, em Alverca do Ribatejo (0-2).

Loures (1-2, em 2018/19), Lusitano Vildemoinhos (1-4, 2018/19), Sacavenense (1-7, 2020/21) e Leça (0-4, 2021/22), todos do Campeonato de Portugal (CdP), bem como Vilafranquense (0-4, em 2015/16) e Olivais e Moscavide (1-3, 2023/24), ambos dos distritais, perderam as receções ao Sporting em campo neutro desde a mudança regulamentar na prova.

Benfica e FC Porto nunca vacilaram nesse cenário, sendo que as 'águias' apenas foram derrotadas por oposição abaixo da II Liga na receção ao Gondomar (0-1), para a quarta eliminatória de 2002/03, enquanto Torreense e Atlético festejaram na casa dos 'dragões' (ambos por 0-1) na quinta e quarta rondas de 1998/99 e 2006/07, respetivamente.

Em terreno neutro, o Benfica cruzou-se sempre com representantes do CdP e deixou pelo caminho Vianense (2-1, em 2015/16), 1.º Dezembro (2-1) e Real (3-0), ambos em 2016/17, Olhanense (1-0, 2017/18), Sertanense (3-0, 2018/19) e Lusitânia (4-1, 2023/24).

Desfecho similar foi replicado pelo FC Porto perante Angrense (2-0, em 2015/16), Gafanha (3-0, 2016/17), Coimbrões (5-0, 2019/20), Sintrense (5-0, 2021/22) e Vilar de Perdizes (2-0, 2023/24), todos do CdP, e Lusitano de Évora (6-0, 2017/18), então dos distritais.

Desde 2015/16, os três clubes mais titulados da Taça de Portugal já visitaram emblemas não profissionais por 33 vezes, com um pleno de 10 êxitos do FC Porto, nove vitórias em 11 possíveis do Sporting e 11 em 12 do Benfica, que, na terceira eliminatória de 2022/23, precisou do desempate por grandes penalidades (5-3, após empate 1-1 nos 120 minutos) para ultrapassar o Caldas, da Liga 3.

Antes da condicionante imposta pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no sorteio da terceira ronda, o recurso a 'casas emprestadas' em jogos com 'grandes' envolvidos já se tinha tornado ocasional desde a viragem do milénio, mas sem nunca causar surpresas.

O Benfica, recordista de troféus, com 26, comprovou o seu favoritismo aos pés de Infesta (3-0, 2001/02), Tourizense (2-0) e Leixões (2-1), em 2005/06, e Monsanto (6-0, 2009/10).

Se Oliveirense (0-2, em 2009/10) e Santa Eulália (0-1, 2012/13) 'caíram' ante o FC Porto, segundo mais galardoado da prova, com 20, o Sporting, terceiro, com menos três cetros, bateu União da Madeira (3-1) e Pinhalnovense (6-0), ambos em 2006/07, Pescadores da Costa da Caparica (4-1, 2009/10), Sporting de Espinho (5-0) e Vizela (3-2), em 2014/15.

Os terrenos neutros apadrinharão a estreia de Benfica e FC Porto na 85.ª edição da Taça de Portugal, após o campeão nacional Sporting defrontar o 'secundário' Portimonense na sexta-feira, no Estádio Municipal de Portimão, no primeiro de 32 jogos da terceira fase.

As 'águias' entram em ação no sábado, quando medirem forças com o Pevidém, da Série A do CdP, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, base do primodivisionário Moreirense, que se localiza na freguesia vimaranense de Moreira de Cónegos e foi designado em substituição do Parque de Jogos Albano Martins Coelho Lima.

No domingo, o FC Porto inicia a defesa do troféu conquistado nas últimas três épocas frente ao Sintrense, da Série D do quarto escalão nacional, cujo recinto em nome próprio dará lugar ao Estádio José Gomes, casa do Estrela da Amadora, da I Liga.