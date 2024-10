A obra do novo Lar 'no Carmo' vai custar 14 milhões de euros?

A afirmação é do presidente do Governo Regional da Madeira e foi feita na última quinta-feira, na sessão de abertura do III Congresso Mais Social organizado pela Casa São José, do Centro Social e Paroquial do Carmo, em Câmara de Lobos. Virando-se e mencionando o nome do sacerdote que é presidente da direcção da Casa São José, o padre Marcos Pinto, Miguel Albuquerque declarou que a Instituição em causa tem projecto para a construção de um Lar no valor de 14 milhões de euros. "É um bom exemplo do sucesso da economia social", rematou o chefe do executivo regional.

Na ocasião o principal responsável pela Instituição Privada de Solidariedade Social, padre Marcos Pinto, que havia sido o primeiro a intervir na cerimónia, expressou alguma admiração quando ouviu Albuquerque declarar “14 milhões de euros”!

Não estará certo o valor mencionado? Foi isso que fomos averiguar.

Em jeito de enquadramento, importa recordar que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um programa de aplicação nacional, com um período de execução até 2026, que visa implementar um conjunto de reformas e investimentos destinados a repor o crescimento económico sustentado, após a pandemia, reforçando o objectivo de convergência com a Europa, ao longo da próxima década.

Nesse sentido o Conselho Europeu criou o NextGenerationEU, um instrumento de mitigação do impacto económico e social da crise, que contribui para assegurar o crescimento sustentável de longo prazo e para responder aos desafios da dupla transição climática e digital.

Dividido em três áreas de incidência, Resiliência, Transição Climática e Transição Digital, a dimensão da Resiliência no PRR surge para promover uma recuperação transformativa, duradoura, justa, sustentável e inclusiva, sendo entendida no contexto PRR em todas as suas vertentes: resiliência social, resiliência económica e do tecido produtivo e resiliência territorial.

Na dimensão de Resiliência foram consideradas 9 componentes com vista a reforçar a resiliência social, económica e territorial do nosso país. Estas componentes incluem um conjunto robusto de intervenções em áreas estratégicas, designadamente a saúde, a habitação, as respostas sociais, a cultura, o investimento empresarial inovador, as qualificações e competências, as infra-estruturas, a floresta e a gestão hídrica.

Precisamente na componente das respostas sociais, o Centro Social e Paroquial do Carmo candidatou-se a três projectos, entre os quais a construção de um Lar para Idosos, denominado de Equipamento de Apoio ao Envelhecimento, e dois projectos relacionados com Estruturas de Apoio à Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, denominados Viver com Abrigo.

Ora precisamente o projecto do ‘Lar para Idosos’ é financiado pelo PRR no âmbito do Investimento da responsabilidade da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude tendo por objectivo o fortalecimento das respostas sociais na Região, neste caso em concreto através da requalificação e alargamento da Rede de Estruturas Residenciais e Não Residenciais para Pessoas Idosas.

Tendo com entidade executora o Centro Social e Paroquial do Carmo, o projecto com capacidade para albergar até 120 camas, foi aprovado em vésperas do último Natal, confirmado o apoio financeiro da União Europeia (PRR) de 10,3 milhões de euros para a concretização da obra que tem prazo limite a 30 de Setembro do próximo ano, ou seja, daqui a menos de um ano.

Os objectivos e resultados do projecto são descritos com o propósito de “aumentar as respostas sociais existentes na RAM, mais especificamente no concelho de Câmara de Lobos, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento de redes de estabelecimentos residenciais e não residenciais para pessoas idosas, contudo, a acção não se prende só ao concelho onde estará inserido, mas prevê uma maior cobertura territorial a nível regional. Com a implementação do projecto, irá ser prestado um serviço de qualidade aos utentes, contribuindo para que os mesmos obtenham serviços que promoverão a sua autonomia e dignidade. Terá ainda um conjunto de serviços que visa proporcionar cuidados pessoais e de saúde, actividades de desenvolvimento pessoal, serviços de nutrição e alimentação e ainda, higiene e segurança. Cada utente terá um processo individual, que proporcionará uma prestação de cuidados individualizada e humanizada, equidade no acesso a diferentes serviços e proximidade da prestação de cuidados”.

Efectivamente a Casa São José tem outros dois projectos financiados pelo PRR, ambos no âmbito de Estruturas de Apoio à Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, um com apoio financeiro do PRR que ascende a 1 milhão de euros (1.075.972 euros), outro com apoio na casa dos 157 mil euros (157.567 euros).

Como a soma dos apoios financeiros atribuídos aos três projectos traduz-se em 11,6 milhões de euros, valor que a somar o IVA rondaria os 14,1 milhões de euros, tudo levada a crer que o presidente do Governo Regional tinha exagerado em ‘atribuir’ 14 milhões de euros única e exclusivamente ao projecto do Lar de Idosos.

Mas não terá sido o caso, esclarece Adílio Câmara, director da Instituição. Ao DIÁRIO confirmou que o apoio do PRR aprovado é de 10.382.022 euros, ao qual acresce o IVA (22%) no valor de 2.284.040 euros – o que perfazia 12,6 milhões de euros. Contudo, estima pelo menos mais 1,5 milhões de euros a incluir na ‘factura’ final, “estimativa apurada pela diferença do custo do mercado entre o período de realização do projecto e o período de execução do mesmo devido a efeitos da inflação e de oscilações do custo no mercado de construção na RAM”, justifica o director executivo da Casa São José. Assim, juntando esta “estimativa conservadora” aos valores ‘oficiais’, o total do investimento rondará 14,1 milhões de euros, ou seja, só a obra do Lar “terá neste momento este custo estimado”, conclui Adílio Câmara.