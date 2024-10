Portugal desce a 10.º após terceiro dos Seis Dias Internacionais de Enduro

A seleção nacional de enduro desceu hoje uma posição, para a 10.ª, do Troféu Mundial após o terceiro dos Seis Dias Internacionais da modalidade (ISDE), que se disputam até sábado, em Silleda, Espanha.

A equipa portuguesa entrou no nono lugar, mas acabou ultrapassada pela Suécia, que subiu duas posições, terminando o dia com o tempo de 3:00.12,43 horas no somatório dos quatro pilotos lusos, estando agora a 40.17,10 minutos da França, que lidera a competição em que participam 18 seleções.

Espanha mantém-se no segundo posto, a 7.07,02 minutos dos franceses, enquanto os Estados Unidos seguem em terceiro, a 7.15,74.

Portugal volta a fazer alinhar uma equipa sénior no Troféu Mundial (com Gonçalo Reis, Renato Silva, Luís Oliveira e Bruno Charrua), nesta 98.ª edição desta prova.

Para efeitos de classificação, conta o somatório dos tempos dos quatro pilotos nas várias especiais (enduro test, cross test e extreme test) delineadas ao longo do percurso.

Cada piloto que não conclua o dia implica uma penalização de duas horas para a equipa.

Em prova estão cerca de 550 pilotos de mais de 30 países.

Portugal acolheu os ISDE por três vezes. Em 1999, em Coimbra, em 2009, na Figueira da Foz, e em 2019, em Portimão.