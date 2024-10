131 deixam a Universidade da Madeira

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que 131 estudantes deixam da Universidade da Madeira. Números de 2023 revelam que 11,5% dos alunos matriculados no primeiro ano abandonaram os estudos. A situação preocupa a reitoria da UMa.

Nestas páginas saiba, também, que Pedra revoluciona noite do Funchal. A Câmara avança com proposta que prevê encerramento de diversão nocturna às 2 horas da madrugada, mas a maioria encerrará as portas entre as 23 e 24 horas. Excepção só para discotecas.

Portugal falha qualificação imediata para os ‘quartos’ é outro dos destaques que surgem na capa da edição desta quarta-feira. A Selecção cedeu ontem os primeiros pontos no Grupo A1 da Liga das Nações, ao empatar 0-0 na visita à Escócia.

Saiba, ainda, que os Prémios ‘Craques da Bola’ serão entregues no dia 22 de Outubro. O DIÁRIO revela alguns dos jogadores vencedores que se destacaram na época passada.

Por fim, dizemos-lhe que o Casino traz à uma banda britânica de tributo a Bryan Adams.

