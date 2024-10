Leonor Martins foi a mais rápida no Kids Race

O Ecotrail Funchal-Madeira Island, uma co-organização entre o DIÁRIO e a Câmara Municipal do Funchal, termina esta manhã com a entrega de prémios, evento a ter lugar no Largo da Restauração, no centro da cidade.

Antes, no Parque de Santa Catarina, decorreu o Ecotrail Funchal Madeira Kids Race, prova que juntou apenas oito atletas infantis e iniciados.

Leonor Martins foi a mais rápida, seguida de Isabel Fernandes e Mariana Teixeira. Martim Teixeira foi o único atleta masculino a participar na prova.